NASA завершило миссию ровера Opportunity на Марсе

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) официально завершило миссию прибывшего на Марс в 2004 году ровера Opportunity. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Последняя попытка выйти на связь с марсоходом Opportunity, предпринятая 13 февраля, оказалась безуспешной, в связи с чем работа ровера прекращена.

«Одна из самых успешных и длительных задач межпланетного исследования — миссия NASA —заканчивается спустя почти 15 лет исследования поверхности Марса», — говорится в сообщении ведомства.

