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NASA завершило миссию ровера Opportunity на Марсе
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) официально завершило миссию прибывшего на Марс в 2004 году ровера Opportunity. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Последняя попытка выйти на связь с марсоходом Opportunity, предпринятая 13 февраля, оказалась безуспешной, в связи с чем работа ровера прекращена.
«Одна из самых успешных и длительных задач межпланетного исследования — миссия NASA —заканчивается спустя почти 15 лет исследования поверхности Марса», — говорится в сообщении ведомства.
One of the most successful and enduring feats of interplanetary exploration, our @MarsRovers Opportunity is at an end after almost 15 years exploring the surface of Mars. Designed to last just 90 Martian days, here's a look at this record-setting mission: https://t.co/erVYRlyIOm pic.twitter.com/VEY0KbLxyz— NASA (@NASA) 13 февраля 2019 г.
Также в NASA отметили, что миссия позволила «заложить основу для возвращения человечества на Красную планету.
Напомним, что марсоход Opportunity приземлился на Марс в январе 2004 года через несколько недель после того, как его близнец Spirit приземлился в другой части планеты. Оба ровера на солнечных батареях приступили к 90-дневным исследовательским работам. Обе миссии были успешны. Opportunity удалось преодолеть на Марсе около 45 километров. Opportunity и Spirit нашли много доказательств того, что Марс был относительно теплым и влажным миром миллиарды лет назад. Эти исследования дали ученым понимание эволюции планеты.
До 2011 года в NASA не сообщали о том, что миссия Spirit завершена.
Марсоход Opportunity, в свою очередь, продолжал работу до июня 2018 года. Тогда ровер попал в пылевую бурю, которая заблокировала доступ солнечных лучей на планету и лишила марсоход источника энергии.
Инженеры NASA надеялись, что после долгих месяцев ожидания марсоход все же подаст сигналы. Сезон ветров в регионе нахождения Opportunity — на краю кратера Endeavour шириной 14 миль (22 километра) — начался не раньше ноября.
В настоящее время на Марсе работает единственный ровер Curiosity. Посадку на Марс планетоход НАСА совершил 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе текущего года сотрудники NASA получили от марсохода Curiosity серию из 57 снимков, которые после обработки объединили для создания «селфи» устройства. Все снимки были сделаны 15 января с помощью камеры MAHLI, установленной на роботизированной руке.
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