Происшествия

Под Одессой пьяный американец на Porsche устроил гонки с полицией (видео)

Поздним вечером 16 февраля в Измаиле Одесской области произошло масштабное ДТП. Два человека в больнице, три автомобиля повреждены.

Дежурный экипаж патрульной полиции заметил, что по улице Белгород-Днестровской в направлении проспекта Мира на скорости порядка 200 километров в час мчится автомобиль Porsche Cayenne с выключенными фарами дальнего света. На требования патрульных остановиться водитель не отреагировал, более того — прибавил скорость, стремясь уйти от преследования.

Полицейские передали ориентировку на нарушителя по радиостанции и продолжили попытку остановить автомобиль. Но Porsche свернул с Белгород-Днестровской улицы на проспект Мира, затем — на проспект Суворова, где на перекрестке с улицей Семинарской на большой скорости столкнулся с двигающимся впереди автомобилем Chery Tiggo, после чего протаранил припаркованный ВАЗ-2109. В результате столкновения Chery выбросило за пределы проезжей части в сквер на газон, а «девятку» — частично на тротуар.

Пассажиров Chery Tiggo, в том числе пятилетнего ребенка, забрала «скорая».

Полицейские задержали водителя Porsche с явными признаками алкогольного опьянения (что позже подтвердил проведенный тест — 1,9 промилле). Им оказался 45-летний гражданин США. Чуть более месяца назад он приобрел этот Porsche у известного измаильского предпринимателя.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 5 февраля в Одессе пьяный водитель «догнал» полицейское авто и травмировал патрульного.

Ранее под Киевом гонщик на Porsche Cayenne протаранил полицейский автомобиль. Водитель был трезв.

А в самом Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией и разбил пять автомобилей.

Видео Bessarabia INFORM

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