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В Киеве объявились воры-кофеманы: в сети показали видео дерзкого преступления
В Киеве объявились дерзкие воры, специализирующиеся по кофейням. В ночь на 18 февраля из кафе возле метро «Дорогожичи» на улице Щусева были украдены две дорогие профессиональные кофемолки. Также нападению подверглось кафе на бульваре Гавела в Соломенском районе столицы. Оттуда была украдена аналогичная итальянская кофемолка-дозатор.
Владельцы кафе на Дорогожичах надеются, что найти воров помогут записи с камер видеонаблюдения. Видео опубликовано в паблике «Киев Оперативный».
На записи видно, что преступники действуют слаженно и хорошо ориентируются в помещении. Касса воров не интересовала — только дорогое и компактное барно-кофейное оборудование. В целом кража заняла чуть более минуты — преступники успели скрыться до прибытия охраны.
В соцсетях шутят, что если полиция быстро не найдет ночных визитеров, те могут успеть открыть в городе еще одну кофейню.
Напомним, ранее в Киеве вычислили ловкую воровку, крадущую телефоны у посетителей кофеен. Жертвами воровок-карманниц становятся и покупатели в крупном ТРЦ в Голосеевском районе.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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