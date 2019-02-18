В Киеве объявились воры-кофеманы: в сети показали видео дерзкого преступления

Происшествия

В Киеве объявились дерзкие воры, специализирующиеся по кофейням. В ночь на 18 февраля из кафе возле метро «Дорогожичи» на улице Щусева были украдены две дорогие профессиональные кофемолки. Также нападению подверглось кафе на бульваре Гавела в Соломенском районе столицы. Оттуда была украдена аналогичная итальянская кофемолка-дозатор.

Владельцы кафе на Дорогожичах надеются, что найти воров помогут записи с камер видеонаблюдения. Видео опубликовано в паблике «Киев Оперативный».

На записи видно, что преступники действуют слаженно и хорошо ориентируются в помещении. Касса воров не интересовала — только дорогое и компактное барно-кофейное оборудование. В целом кража заняла чуть более минуты — преступники успели скрыться до прибытия охраны.

В соцсетях шутят, что если полиция быстро не найдет ночных визитеров, те могут успеть открыть в городе еще одну кофейню.





Напомним, ранее в Киеве вычислили ловкую воровку, крадущую телефоны у посетителей кофеен. Жертвами воровок-карманниц становятся и покупатели в крупном ТРЦ в Голосеевском районе.

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