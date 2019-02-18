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Происшествия

В Киеве массово "минировали" метро: какая обстановка на станциях сейчас

13:35 18 февраля 2019   3484
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании были закрыты станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик», где недавно открыли еще один центр для обслуживания пассажиров. В понедельник, 18 февраля, звонки анонимов парализовали пересадку между ветками метро на центральных станциях.

Правоохранительные органы проводили проверку. По состоянию на 13:35 понедельника метро работает в штатном режиме. Опасных предметов не нашли.

Псевдоминера по очереди заблокировали все центральные станции.

Позже выяснилось, что взрывчатку эксперты не обнаружили, но ситуация повторилась на двух других станциях — «Льва Толстого» и «Дворец Спорта».

Позже похожая ситуация произошла на станциях «Золотые ворота», «Театральная».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в киевском метро на станции «Лыбедская». Во время утреннего часа пик молодая девушка заходила в вагон и уронила свой iPhone. Телефон упал на рельсы в проем между вагоном и перроном станции. Приезд полицейских и последующие разборки спровоцировали задержку поездов и большое скопление людей. Происшествие вызвало небольшую задержку в графике движения поездов.

Кроме падения предметов на рельсы, нормальной работе метрополитена мешают пассажиры-экстремалы.

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