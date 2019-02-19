Что делать, если вы получили неправильный счет за электроэнергию: советы эксперта

Деньги

С начала года в электроэнергетической отрасли появилось много нововведений, касающихся миллионов украинцев. О том, почему в счетах за электроэнергию добавилась новая графа, кто такой «поставщик универсальной услуги» и как с ним заключить договор, можно прочитать в предыдущей статье. Но есть еще множество новшеств, о которых «ФАКТАМ» рассказал директор компании — поставщика электроэнергии «Киевские энергетические услуги» Виктор Мельников.

Что делать, если в платежке указаны неверные показания счетчика

— Как теперь происходит процесс начисления платы за электроэнергию?

— Для бытовых потребителей практически ничего не изменилось. Переход на новую модель рынка электроэнергии построен так, чтобы бытовые потребители этого даже не заметили. Ну, или неудобства будут минимальными. Поэтому, если показания счетчика были переданы в первых числах месяца, начисление платы пройдет корректно и вовремя.

— Допустим, по каким-то причинам человек не подал вовремя показания счетчиков. В полученной платежке сумма к оплате не совпадает с реальным объемом потребленной энергии. Что в этом случае делать?

— Если мы в начале месяца не получили ни по одному из каналов коммуникации никаких показаний, плата начисляется по средним за последние месяцы показателям потребления. Естественно, они могут не совпадать с реальными показаниями счетчика.

Самый простой способ скорректировать полученный счет — это зарегистрироваться на сайте поставщика электроэнергии, зайти в «личный кабинет» и внести реальные показания. В результате средний показатель будет скорректирован и станет максимально близким к реальному объему потребления. Подчеркну, показания можно передать, связавшись с операторами контакт-центра удобным способом: позвонив, отправив сообщение по электронной почте или на страницу в Facebook.

— Давайте уточним. Человеку, который вовремя не подал показания счетчика, пришел счет на 200 гривен, а по текущим показаниям сумма выходит 150 гривен…

— Тогда он в своем «личном кабинете» вносит фактические показания прибора учета, формирует себе новый счет и оплачивает уже его. Сейчас такая возможность есть. Однако нужно учесть: если показания, которые человек вносит в «личном кабинете», каким-то образом не совпадают с показаниями, снятыми контролерами или ранее оплаченными, тогда совершить такую операцию не удастся.

— Другая ситуация. Человек уехал на несколько месяцев, энергию не потреблял, показания не подавал, счета не оплачивал. Вернувшись домой обнаружил, что ему начисляли по среднему — по 200 гривен в месяц. За три месяца накопилось 600 гривен. Что делать? Нужно ли рассчитываться, фактически переплачивая?

— Я бы рекомендовал для начала внести фактические показания счетчика. Идеальный вариант — скорректировать показания и получить счет за фактически потребленную электроэнергию. Не нужно сразу бежать и платить 600 гривен за энергию, которую вы не расходовали. Тем более что после внесения реальных показаний счетчика все дальнейшие начисления будут более корректными.

— Что изменилось в оплате для людей, чьи квартиры оборудованы зонными счетчиками?

— Для таких бытовых потребителей не изменилось абсолютно ничего. Все нормы и тарифы для зонных счетчиков, используемых населением, остались прежними. То есть при двузонном учете с 23:00 до 07:00 электроэнергия для бытовых потребителей обходится в два раза дешевле.

— Куда обращаться людям, если они все же не согласны с цифрами, указанными в платежке?

— Есть несколько способов решить проблему. Первый — посетить на сайте «личный кабинет» и проверить информацию. Клиент может скорректировать показания самостоятельно. Однако представители оператора системы распределения проводят так называемое контрольное снятие, результаты которого передают нам. Для того чтобы изменить показания, которые уже были сняты контролером оператора системы распределения, необходимо провести еще одно контрольное снятие. Для этого клиент может обратиться к нам через контакт-центр или центры обслуживания клиентов, после чего мы формируем заявку и передаем ее сетевой компании.

Кто теперь должен ремонтировать электропроводку

— Как будет проводиться ремонт и замена электросчетчиков?

— Как я ранее уже говорил, эксплуатацией сетей и оборудования занимается распределительная компания. Именно к ней нужно обращаться, если произошла поломка счетчика.

— А как быть с ремонтом или заменой электропроводки в квартире либо внутри многоэтажного дома?

— Важно понимать, что распределительная компания занимается обслуживанием своих сетей, подведенных вплоть до электрощитовой многоквартирного дома, ну и приборов учета. За электропроводку внутри самого дома отвечает организация, обслуживающая здание. Это может быть управляющая компания, ОСМД, ЖБК и так далее. Все такие работы должны выполняться профессиональными электриками на коммерческой основе. А ремонт проводки внутри квартиры — задача самих владельцев жилья.

— «Киевские энергетические услуги» предоставляет клиентам дополнительные услуги, помимо поставки электроэнергии, и какие именно?

— Мы консультируем клиентов по вопросам потребления электроэнергии, а также оказываем услуги по увеличению энергоэффективности. На сегодняшний день мы предлагаем энергоэффективные наборы «Розумний WATT» — для тех, кто хочет уменьшить семейные расходы на электроэнергию до 50%. В наборы входят двузонные счетчики с услугой их быстрой установки «под ключ». С помощью таких счетчиков можно платить вдвое меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. В набор также входят энергоэффективные LED-лампы, которые потребляют в девять раз меньше электричества, чем стандартные лампы накаливания. А «умные» розетки из набора можно запрограммировать на включение и выключение электроприборов в определенное время, например, ночью, когда электроэнергия для населения вдвое дешевле.

Такой пакет выгоден не только финансово, но и процедурно. Ведь самостоятельная замена счетчика имеет ряд сложностей. При покупке счетчика в магазине вам нужно его параметризировать, то есть запрограммировать на две или три тарифные зоны. Для этого со счетчиком нужно обратиться к оператору системы. Далее необходимо его установить. Для этого надо подать заявку на выполнение таких работ и ждать мастера. И ведь на каждом этапе нужно платить. Поэтому пакетное решение экономит не только деньги, но и время. Это самый простой пример внедрения энергоэффективности.

— Какова сейчас ситуация с задолженностью потребителей за электроэнергию и как эта проблема решается?

— Учитывая то, что наша компания только начала работать на рынке, по состоянию на 1 января 2019 года у потребителей перед нами нет абсолютно никакой задолженности. Мы начинаем сотрудничество с чистого листа. Если у клиента есть долг за 2018 год перед предыдущим поставщиком, необходимо погасить его по реквизитам предыдущего поставщика.

— Какие санкции могут применяться к должникам, например, штрафы, пеня?

— В рамках договора, который заключен с потребителем, мы имеем право начислять должникам пеню, но мы эту меру воздействия пока не применяем. Можем добиваться взыскания задолженности в судебном порядке. Можем расторгнуть договор, что автоматически приведет к отключению абоненту электроэнергии.

Как будут отключать электроэнергию должникам

— В случае отключения и в условиях отсутствия других поставщиков у человека ведь не будет возможности получать электроэнергию, во всяком случае до погашения задолженности…

— То, что потребитель имеет право на универсальную услугу, не лишает его права на выбор другого поставщика. Кроме того, есть так называемый поставщик последней надежды, который предоставляет услуги в случае, если потребитель не выбрал электропоставщика, в том числе после расторжения (прекращения) договора с предыдущим поставщиком. Это государственное предприятие «Укринтерэнерго». Оно обеспечивает гарантированную поставку электроэнергии с момента прекращения поставок электрической энергии предыдущей компанией. Договор поставки электрической энергии между поставщиком «последней надежды» и потребителем считается заключенным с начала фактической поставки электрической энергии такому потребителю. Данная поставка не может превышать 90 дней, после — прекращение электроснабжения потребителя. Но граждане должны учитывать, что тарифы «поставщика последней надежды» выше, чем у других, не говоря уже о регулируемом государством тарифе для населения.

— То есть через пару лет на рынке появится больше поставщиков услуг, и люди смогут выбирать, у кого покупать электроэнергию.

— Смогут. Но все эти компании будут продавать энергию по коммерческой, рыночной цене. Реализацией электроэнергии населению по фиксированной, более низкой, цене, по установленному тарифу в каждом регионе занимается только одна компания, имеющая статус поставщика универсальной услуги.

— Куда можно пожаловаться на некачественные услуги, если возникают перепады напряжения, сгорает бытовая техника?

— Качество технических параметров электроэнергии — это зона ответственности оператора системы распределения. Но только до щитовой дома. Проблемами с внутридомовой электросетью занимаются балансодержатели дома, владельцы жилья, ОСМД.

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что наша цель — сделать для всех клиентов потребление электроэнергии полностью комфортным. Мы хотим максимально сократить необходимость прямого контакта с клиентами, чтобы людям не нужно было куда-то идти, стоять в очередях. Мы предоставляем весь спектр механизмов для решения вопросов удаленно, с помощью «личного кабинета», социальной сети, звонка в контактный центр. Минимизация необходимости прямого общения поставщика с потребителем за счет различных дистанционных каналов взаимодействия — это путь, по которому давно идет весь цивилизованный мир.

Хочу отметить, что ежедневно с 7 утра до 21 вечера клиенты могут решить свои вопросы с контакт-центром «Киевских энергетических услуг», связавшись с ними через страницу компании в Facebook и с помощью формы обратной связи в «личном кабинете», отправив электронное письмо на [email protected] или позвонив по номерам (044 / 067 / 066) 277−18−18. Все эти обращения поступают в единый контакт-центр, поэтому можно не переживать, что вопрос останется без ответа. То есть люди могут передать показания счетчика, уточнить необходимую информацию, задать все вопросы любым из этих способов, — подытожил Виктор Мельников.

Стоит напомнить, что в Украине недавно изменились суммы платы за газ для людей, чьи квартиры не оборудованы газовыми счетчиками. Дело в том, что Кабинет министров изменил нормы потребления голубого топлива, которые ранее были завышены по решению суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter