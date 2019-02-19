«Динамо» — «Олимпиакос»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 21 февраля, киевское «Динамо» сыграет на «Олимпийском» ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (начало — в 22:00), Напомню, что первая игра соперников в Пирее завершилась вничью — 2:2.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча подопечных Александра Хацкевича и Педру Мартинша, за которой вы сможете следить в этой новости.

В Киев — без получившего страшную травму Христодулопулоса и дисквалифицированного Камара

Опытнейший полузащитник греков Лазарос Христодулопулос (защищал цвета всех греческих грандов — «Панатинаикоса», ПАОКа, АЕКа и «Олимпиакоса»), получивший травму в последнем матче, в Киеве не сыграет. Проведенное обследование выявило у 32-летнего футболиста разрыв крестообразной связки левого колена. 20 февраля Лазарос перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

Напомню, в первом поединке с «Динамо» Христодулопулос вышел на замену на 81-й минуте. Всего же в текущем сезоне он провел в составе «Олимпиакоса» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил девять мячей (пять — в Лиге Европы!) и сделал один ассист.

*Полузащитнику греков Лазаросу Христодулопулосу предстоит операция на колене

Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру на «Олимпийском» пропустит гвинейский опорный полузащитник Мохамед Камара, который в первой встрече соперников провел на поле все 90 минут.

«Олимпиакос» в чемпионате Греции

В воскресенье, 17 февраля, «Олимпиакос» в рамках 21-го тура чемпионата Греции провел на родном стадионе «Георгиос Караискакис» поединок против своего ближайшего преследователя АЕКа. Подопечные португальского специалиста Педру Мартинша, проиграв первый тайм, разгромили команду Дмитрия Чигринского (украинец всю игру провел в запасе) — 4:1 (Камара, 50, Фортунис, 72, 87, Хассан, 87 — Понце, 3), оторвавшись от команды из Афин на восемь пунктов. Правда, лидер — ПАОК — по-прежнему на расстоянии девяти очков от «Олимпиакоса».

Состав «Олимпиакоса»: Са, Мерия, Сиссе, Вукович (Торосидис 46), Цимикас, Камара, Гильерме, Диаш (Христодулопулос, 46, Герреро, 68), Поденсе, Фортунис, Хассан.

*В матче с АЕКом капитан пирейцев Константинос Фортунис забил два мяча

«Такой результат очень важен с психологической точки зрения перед ответной встречей в Лиге Европы в Киеве. Было очень нужно победить в афинском дерби. Наши болельщики заслуживают такой игры „Олимпиакоса“, и мы выиграли, как они любят, честно и красиво. Важно не растерять приобретенную игру и уверенность в своих силах. Тогда, я думаю, у нас будут все шансы одолеть „Динамо“ и выйти в следующий круг турнира», — заявил после игры наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш.

Видеообзор матча «Олимпиакос» — АЕК — 4:1 (17 февраля 2019-го)

Билеты на поединок

В кассах «Олимпийского» и клубной арены киевлян продолжается продажа билетов на поединок «Динамо» — «Олимпиакос». На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

По состоянию на вечер 18 февраля в свободной продаже оставалось около 35 тысяч билетов на игру (арена вмещает 69 004 болельщика).

День в истории

За более чем полвека выступлений в еврокубках «Динамо» проводило матч 21 февраля лишь раз, когда в 2013-м на стадионе «Шабан Дельмас» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы проиграло французскому «Бордо» — 0:1 (первый матч — 1:1).

Кстати, в прошлом сезоне киевляне противостояли в Киеве греческому АЕКу днем позже, 22 февраля. После гостевых 1:1 «бело-синие» сыграли на «Олимпийском» — 0:0 и за счет гола на чужом поле пробились в 1/8 финала.

А вообще греческие клубы ни разу не побеждали «Динамо» в Киеве. Кроме прошлогодней ничьей с АЕКом, киевляне в 1975-м обыграли «Олимпиакос» (1:0), в 1976-м — ПАОК (4:0), а также в 1995-м и 1998-м — «Панатинаикос» (1:0 и 2:1).

*22 февраля 2018 года. Киев. «Олимпийский». «Динамо» — АЕК — 0:0

После ничьей в гостях «Динамо» вылетало только от итальянцев

За годы выступлений на международной арене (371 матч) динамовцы в поединках на вылет 12 раз завершали первый поединок в гостях ничьей и после этого не проходили только представителей Италии: в 1998-м- «Ювентус» (1:1 и 1:4) и в 2018-м — «Лацио» (2:2 и 0:2).

В остальных десяти случаях киевляне пробивались в следующий раунд еврокубков: с греческим «Олимпиакосом» — 2:2 и 1:0 в 1975-м, с румынской «Университатей» — 2:2 и 3:0 в 1986-м, с болгарским «Берое» — 1:1 и 2:0 в 1986-м, с шотландским «Селтиком» — 1:1 и 3:1 в 1986-м, с финским «Вайнелянниеми» — 2:2 и 4:0 в 1990-м, с датским «Силькеборгом» — 0:0 и 3:1 в 1994-м, с испанским «Реалом» — 1:1 и 2:0 в 1998-м, с французским «ПСЖ» — 0:0 и 3:0 в 2009-м, с греческим АЕКом — 1:1 и 0:0 в 2018-м и с чешской «Славией» — 1:1 и 2:0 в 2018-м.

Состав «Динамо» дороже почти на 20 млн евро



Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает общую стоимость футболистов «Олимипиакоса» на 18,9 млн евро меньше, чем игроков «Динамо» (63,9 млн евро против 82,8 млн).

Самые дорогие исполнители греческой команды — Константинос Фортунис (7 млн евро), португалец Даниэл Поденсе (4,5), сенегалец Папу Абу Сиссе, норвежец Омар Эльабделлауи и гвинеец Мохамед Камара (по 4 млн евро).

Отмечу, что трансферная стоимость форварда-новичка «Олимпиакоса» Франко Сольдано составляет 5 млн евро, но аргентинец не заявлен на плей-офф Лиги Европы.

Что же касается «Динамо», то дороже всех в составе киевлян стоят Виктор Цыганков (10 млн евро), испанский новобранец Фран Соль (6 млн), словенец Беньямин Вербич (5,5 млн), а также бразильцы Сидклей и Че Че (по 5 млн).

*Трансферная стоимость динамовца Виктора Цыганкова оценивается в 10 млн евро

Первый успех в Украине — при Блохине

Ранее команда из Пирея шесть раз гостила в Украине, дважды победив, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. При этом первый успех «Олимпиакос» отпраздновал в 1992 году в Одессе, когда при главном тренере Олеге Блохине разгромил «Черноморец» — 3:0 (по голу в свой актив записали Геннадий Литовченко и Олег Протасов). Еще раз удача улыбнулась грекам в Харькове в 2012-м, когда ими был обыгран «Металлист» (1:0).

В других матчах в нашей стране «Олимпиакос» сыграл вничью с «Шахтером» (в 2006-м — 2:2) а также уступил «Динамо» (в 1975-м — 0:1), «Металлисту» (в 2008-м — 0:1) и «Днепру» (в 2015-м — 0:2).

Видеообзор поединка «Черноморец» — «Олимпиакос» — 0:3 (1992 год)

Погода в день матча

Синоптики 21 февраля обещают в столице Украины очень даже футбольную (как для февраля) погоду — 1—4 градуса тепла, без осадков. Правда, в ночь на 22 февраля температура воздуха понизится до 5 градусов мороза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images, ФК «Динамо», ФК «Олимпиакос», gazetta. gr, dynamo.kiev.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter