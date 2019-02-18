В Днепре на рынке средь бела дня обстреляли собаку (фото)

Происшествия

В Днепре на Трофимовском рынке произошло ЧП — неустановленный мужчина стрелял в живущего там пса Трофима из огнестрельного оружия. Волонтеры доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику, ветеринары спасли ему жизнь. Об этом говорится на странице днепровского приюта для животных «Друг» в Facebook.

«Пули по телу, в разных местах. В него стреляли целенаправленно! Его хотели убить! Прямо сейчас врачи борются за его жизнь. Ему очень плохо, он плачет, его трусит от боли, иногда до судорог… В дополнение ко всему у него пироплазмоз. Сейчас ему совсем нехорошо… Он не встает, отказывается от еды, и он постоянно на инфузиях», — сообщили зоозащитники, попросив небезразличных о финансовой помощи.

Они также выложили фото с пострадавшим псом.

Напомним, несколько дней тому назад полицейский в Киеве вынужден был стрелять в бойцовского пса, которого на него натравил нетрезвый хозяин. Животное скончалось.

Также в Киеве начался судебный процесс над 41-летним киевлянином, который поймал на улице бродячего пса и несколько раз ударил собаку по голове тяжелым металлическим предметом.

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