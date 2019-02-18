Знаменитая украинская биатлонистка завершила сезон из-за проблем с сердцем

Спорт

Знаменитая украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете Елена Пидгрушная больше не выйдет на старт в этом сезоне. Капитан женской сборной Украины приняла решение досрочно завершить выступления по результатам медицинского обследования, проведенного в Киеве, сообщает biathlon.com.ua.

Врачи поставили 32-летней спортсменке неутешительный диагноз — острая стадия миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Отмечу, что проблемы со здоровьем у Пидгрушной возникли в результате перенесенного заболевания в начале 2019 года. После трех проведенных гонок здоровье Елены, занимающей в общем зачете Кубка мира 36-е место, ухудшилось, и она покинула лагерь национальной команды. В результате проведения УЗИ, а позже и МРТ спортсменке был поставлен диагноз, исключающий продолжение выступлений в текущем сезоне.

Таким образом, биатлонистка пропустит не только последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене (21—24 марта), но и главный старт сезона — чемпионат мира в шведском Эстерсунде (7—17 марта).

Напомню, что в коллекции Пидгрушной, кроме олимпийского «золота», также золотая медаль чемпионата мира и пять наград высшей пробы первенств Европы. В личных и командных гонках наша прославленная биатлонистка шесть раз побеждала на этапах Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в США попала в топ-6.

Фото Getty images

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