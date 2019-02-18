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Под Винницей школьник после драки попал на операционный стол: первые детали происшествия
Полицейские Винницкой области расследуют жестокое избиение 12-летнего школьника его старшим «товарищем», которому исполнилось уже 14 лет. В результате конфликта, который возник в одной из школ города Ладыжин, ученик 6 класса получил разрыв селезенки и был доставлен в больницу.
Через два дня мальчика прооперировали.
По данному факту следственное отделение Ладыжинской полиции открыло уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Такое преступление карается лишением свободы на срок до 8 лет, информируют в полиции.
Напомним, Бориспольский районный суд Киевской области вынес первое в Украине решение о буллинге в школе. Девочку, травившую свою сверстницу, привлекли к административной ответственности.
А по факту жестокого избиения девочки-подростка в Житомире, которое ее мучительницы сняли на телефон и выложили в социальные сети, полиция открыла уже уголовное производство.
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