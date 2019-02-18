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Секс-скандал в ВСУ: предполагаемую жертву оштрафовали
На лейтенанта Викторию Сикал, которая обвинила командира Винницкой военной части А-1358 Виктора Иванива в сексуальных домогательствах, наложили штраф за самовольное оставление места службы.
Командир не отпустил ее в отпуск по состоянию здоровья после операции, и она ушла сама.
Как сообщает ресурс «20 минут», этот случай в конце и заставил девушку написать заявление на полковника и рассказать о притязаниях в течение года.
Теперь лейтенант должна заплатить административный штраф в размере почти 2,5 тысячи гривен по решению суда.
Напомним, 24-летней лейтенанту Виктории Сикал вменяют самовольное оставление части, хотя по решению военной врачебной комиссии после операции лейтенанту дали 30 суток отпуска.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проверка Генштаба Вооруженных сил Украины, которая длилась месяц, не нашла доказательств домогательств командира к подчиненной. Во время расследования Иванива от руководства части не отстраняли, так как оно не связано непосредственно со службой командира.
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