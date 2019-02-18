Здоровье

В Киеве на прошлой неделе закрыли на карантин 104 школы, а на этой только 59

На этой неделе в Киеве в целом отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1 процента (в течение 7-й недели года заболело 13 014 человек, а неделей раньше — 14 166). За прошлую неделю заболело 8 072 детей (на 7,6 процента меньше) и 4942 взрослых (снижение на 9 процентов). Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 48,7 процента. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3 процента (3 583 заболевших, что составляет чуть более половины из общего числа больных детей).

В больницы направлено 105 человек, в том числе 85 детей. А с октября в частных и коммунальных медзаведениях вакцинировались от гриппа 34 957 человек (из них 9 270 детей).

Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, на сегодняшний день на карантин закрыты 59 школ (40 полностью и 19 частично), а на прошлой неделе учеба была приостановлена в 104 школах, причем в 89 —полностью.

Образовательный процесс прерван в учебных заведениях:

— 3 (частично) в Голосеевском районе;

— 3 полностью и 1 частично в Дарницком районе;

— 4 (полностью) в Деснянском районе;

— 1 полностью и 3 частично в Днепровском районе;

— 7 полностью и 1 частично —в Оболонском районе;

— 4 (полностью) в Печерском районе;

— 1 (частично) в Подольском районе;

— 3 полностью и 3 частично в Святошинском районе;

— 13 полностью и 5 частично в Соломенском районе;

— 5 полностью и 2 частично в Шевченковском районе.

Напомним, что руководство школ имеет право полностью или поклассово приостанавливать образовательный процесс, если в учебном заведении из-за заболевания гриппом и ОРВИ отсутствует 20 процентов учащихся. Такое решение в начале учебного года приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации.

Нынешней весной каждая школа может выбирать и индивидуальный график для объявления каникул, хотя в Минобразовании Украины рекомендуют период с 25 по 31 марта. Как и ранее, продолжительность весеннего отдыха для школьников — неделя, а вообще, продолжительность каникул в зависимости от школ может быть разной, главное — общее количество каникулярных дней в году должно сохраняться.

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