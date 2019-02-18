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И бьет сильно, и стреляет метко: Усик продемонстрировал чудеса меткости (видео)
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) продемонстрировал, что умеет не только мастерски бить своих оппонентов в ринге, но и метко стрелять.
Находясь на отдыхе, Александр поупражнялся в стендовой стрельбе, когда необходимо выбивать вылетающие мишени-тарелки. Соответствующее видео боксер выложил на своей странице в Instagram, вызвав восторг у подписчиков.
«Надеюсь, в следующем бою все будет лететь в одну калитку, как в стрельбе», «Талантливый человек — талантлив во всем! Разносторонне развития личность. Браво, чемпион!!!», «Что с рук лупит и также с ружья!» — написали в комментариях болельщики.
Напомню, что свой следующий бой Александр Усик, вероятнее всего, проведет в супертяжелом весе против Александра Поветкина. Промоутер нашего боксера Эдди Хирн ведет соответствующие переговоры с командой россиянина. Если контракт будет подписан, поединок пройдет 18 мая в Чикаго.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гассиев хочет провести бой-реванш с Усиком.
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