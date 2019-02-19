Спорт

В преддверии старта в Раубичах (Беларусь) чемпионата Европы по биатлону (20—24 февраля), состоялась «Гонка легенд», приуроченная к проводам из большого спорта двух знаменитых спортсменок — четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой и победительницы Пхенчхана-2018 в эстафете Надежды Скардино.

Блестяще выступил в гонке с массовым стартом знаменитый украинский биатлонист Андрей Дериземля (на фото), который завоевал «золото» в гонке с массовым стартом, на 18,9 секунды опередив восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорнадалена (кстати, мужа Дарьи Домрачевой) и на 22,2 секунды — белоруса Сергея Новикова.

«Здесь замечательная атмосфера, испытываешь такие же эмоции, будто снова возвращаешься в спорт. Бывших спортсменов не бывает, поэтому каждый, кто выходил сегодня на дистанцию, настраивался показать максимальный результат. У всех одинаковые лыжи, винтовки, великолепно подготовленная трасса, много болельщиков — все здорово.

Я шутя говорил: обыгрывать Бьорндалена приятно даже на пенсии. Сегодня на старты вышли серьезные ребята, олимпийские чемпионы, которые на протяжении многих лет были ведущими спортсменами в биатлоне. На дистанции мы были соперниками, после окончания гонки — просто друзья", — сказал 41-летний Андрей Дериземля в интервью телеканалу «Беларусь 5».

Кстати, в смешанной эстафете в рамках «Гонки легенд» Дериземля и еще одна наша прославленная биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Елена Петрова заняли пятое место.

*Андрей Дериземля после триумфа

*Прославленные украинские биатлонистки Елена Петрова и Елена Зубрилова, завершавшая карьеру под флагом Беларуси

*Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева завоевали на двоих 12 (!) золотых медалей Олимпийских игр

Отмечу, что в рамках чемпионата Европы в Раубичах, в котором примут участие и украинские биатлонисты, состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин (20 февраля в 14:00 и 17:30), одиночная и классическая смешанные эстафеты (21 февраля в 14:00 и 17:00), мужской и женский спринт (23 февраля 09:00 и 12:00), а также гонки преследования у мужчин и женщин (24 февраля в 09:00 и 11:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая украинская биатлонистка досрочно завершила сезон из-за проблем с сердцем.

Фото biathlon.com.ua, pressball. by



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