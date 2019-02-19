Происшествия

В Киеве под землю ушел большой кусок дороги: в сети показали видео последствий

В Киеве на улице Народного ополчения провалился асфальт, что стало причиной изменения маршрутов нескольких троллейбусов. Авария произошла из-за прорыва трубы.

Как сообщает «Информатор», глубина обвала составила около одного метра. Сообщается, что коммунальщики оградили яму. На месте ЧП работает аварийная служба водоканала.

Сроки окончания ремонтных работ пока не называют.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве автомобиль спасательной службы сам попал в ситуацию, требующую вмешательства спасателей — пожарная машина, ехавшая на вызов, до места назначения не добралась, потому что колесо провалилось под асфальт.





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