Свитолина успешно начала защиту чемпионского титула в Дубае (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, в обновленном рейтинге WTA поднявшаяся на шестую строчку, успешно стартовала на турнире в Дубай с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.

Наша соотечественница, побеждавшая в крупнейшем городе ОАЭ два года подряд, в 2017-м и 2018-м, во втором круге соперничала с Онс Жабер из Туниса (56-я). Ранее теннисистки однажды встречались в рамках официальных турниров — в 2017-м в Тайване украинка одержала победу — 6:1, 3:6, 7:6 (4).

Отчетный матч складывался для Элины непросто. Несмотря на победу в двух сетах, по ходу первой партии наша соотечественница уступала 1:4, но смогла выровнять игру. В концовке первого сета Жабер взяла медицинский тайм-аут, испытывая боли в плече, и этот факт сыграл в дальнейшем решающую роль — представительница Туниса проиграла на тай-брейке, а во второй партии, проиграв четыре гейма подряд, вовсе отказалась продолжать борьбу.

Как итог, 7:6 (4), 4:0 — и Свитолина, заработав 29 695 долларов, продолжает защищать свой чемпионский титул. В третьем раунде ее соперницей станет победительница матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (19-я) и Чжэн Сайсай из Китая (41-я).

Также во вторник, 19 февраля, в Дубае сыграет еще одна украинка Леся Цуренко (23-я) — она будет противостоять китаянке Чжу Линь (107-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула идеальной фигурой перед важным турниром в Дубае.

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