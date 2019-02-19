Журналисты назвали следующего соперника Макгрегора

Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (21 победа, 18 из них — нокаутом, 4 поражения в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC) подписал контракт на следующий бой.

Как сообщает известный американский комментатор Джо Роган, команда Макгрегора уладила все детали предстоящего поединка своего подопечного против американца Дональда Серроне (35 побед, 10 из них — нокаутом, 11 поражений).

Примечательно, что дата и место боя не сообщается. Более того, менеджер ирландца Ауди Аттар в эфире телеканала ESPN опроверг информацию о том, что контракт подписан, при этом отметив незначительный прогресс в переговорах.

Напомню, что в конце января Атлетическая комиссия Невады вынесла свой вердикт по драке, которая произошла после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в октябре 2018-го. Согласно решению органа спортивного правосудия, ирландец был дисквалифицирован на шесть месяцев (сможет вновь принимать участие в официальных поединках, начиная с 6 апреля) и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать-одиночка предъявила претензии Макгрегору и боец UFC пройдет ДНК-тест.

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