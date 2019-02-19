На популярном украинском курорте горел отель (фото, видео)

Происшествия

В ночь на 19 февраля произошел пожар в пятиэтажном развлекательном комплексе в поселке Славское. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины во Львовской области.

Инцидент произошел по улице Устияновича, 155а. Огонь охватил крышу здания и распространился на мансардный этаж. Быстрое распространение пламени обусловлено деревянными конструктивными элементами здания. Пожар сопровождался плотным задымлением.

Вблизи места возникновения пожара отсутствовало внешнее противопожарное водоснабжение. Ближайшее водоисточник находится на расстоянии около 2,5 км. Поэтому тушение осуществлялось с помощью постоянного подвоза воды.

На момент прибытия пожарных, большинство жителей отеля самостоятельно смогли покинуть задымленное здание. Спасатели помогли выйти на свежий воздух 5 туристам, которые проживали на 3-м этаже.

Пожарные осуществляли ликвидацию пожара двумя путями: изнутри, в составе 7-ми звеньев газодымозащитной службы, работавших в аппаратах защиты органов дыхания, и снаружи здания — с помощью автолестниц.

Пожар локализован ночю в 4:47, а полностью ликвидирован в 6:06. Огнем уничтожена крыша и перекрытия между четвертым и мансардным этажом на площади 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писали «ФАКТЫ», месяц назад во Львовской области возник пожар на территории завода по производству подсолнечного масла «Майола» в селе Ставчаны Пустомытовского района.

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