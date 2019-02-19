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Спорт

Цуренко в драматичной борьбе вышла в третий круг турнира в Дубае (видео)

16:53 19 февраля 2019   91
Цуренко в драматичной борьбе вышла в третий круг турнира в Дубае (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вторая ракетка Украины киевлянка Леся Цуренко (23-я позиция в мировом женском рейтинге) преодолела второй круг престижного турнира в Дубае с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.

Соперницей нашей соотечественницы была Чжу Линь из Китая (107-я), которая стартовала на турнире с квалификации и уже успела провести в Дубае три матча, обыграв в первом раунде победительницу недавнего турнира в Дохе бельгийку Элизе Мертенс.

Леся провела довольно неоднозначный матч против китаянки, с которой ранее в официальных турнирах не пересекалась. Первый сет наша соотечественница взяла без особых проблем благодаря одному взятому гейму на подаче соперницы, а вот во втором, ведя в счете 4:1, не смогла удержать свое преимущество и в итоге позволила сопернице сравнять счет. Благо, в решающем сете нервы все же оказались крепче у нашей соотечественницы, которая отпраздновала итоговую победу — 6:4, 6:7 (5), 6:3.

Благодаря выходу в третий раунд Цуренко заработала 29 695 долларов. В следующем круге ей предстоит встреча с третьей ракеткой мира Симоной Халеп, обыгравшей в своем матче Эжени Бушар из Канады. Наша соотечественница попробует взять реванш у румынки за недавнее поражение в Дохе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина успешно начала защиту чемпионского титула в Дубае.

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