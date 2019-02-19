Происшествия

Ударил камнем по голове: жесткая драка маршрутчика с пассажиром вызвала споры в сети (видео)

В Черновцах подрались водитель маршрутного такси и пассажир. Видео в Facebook опубликовал ресурс Чернівці 24.

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло на остановке на улице Щербатюка. Пассажир ударил водителя 39 маршрутки в голову камнем. Мужчина якобы был в стадии алкогольного опьянения, говорил всякие нелицеприятные вещи. В результате водитель вывел его из машины на остановке и ударил. В ответ он получил камнем по голове.

«Народ, я була в цій маршрутці. Пасажир був справді п'яний і лепетав якусь дурню. Але це водій вивів його і сам вдарив, навіщо він це зробив — незрозуміло, певно нерви не витримали», — пишет под видео женщина, ехавшая в этом автобусе.

Под постом оставили возмущенные комментарии как неадекватным пассажиром, так и агрессивным водителем.

«Герой, камнем бьет. Интересно, если бы водитель умер, в зале суда так же был героем?»

«Що за безпридел уже другий водій б'ється за місяць, їх на роботу як беруть- неадекватних?»

«А пасажири в цей час споглядають з автобуса, як все виглядає, а як з таким психопатом далі їхати будете?»

«А поліцію хтось викликав? Лікарня поряд, то зрозуміло!»

О хамском и агрессивном поведении водителей маршрутных такси «ФАКТЫ» писали неоднократно.

Так, под Киевом в маршрутном такси № 716 водитель поднял руку на ребенка за то, что тот спросил, можно ли проехать по льготе. У подростка было удостоверение, дающее право на такой проезд. В Ирпене водитель маршрутки № 379, которая ехала от станции метро «Академгородок», прищемил дверью руку пассажирке и протащил молодую женщину по дороге. На днях в Днепре водитель высадил из машины несовершеннолетнюю девочку, которой в маршрутке стало плохо и оставил ее одну на остановке.

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