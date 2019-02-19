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Очередное ЧП: в Киеве обвалился пешеходный мост (фото)
Во вторник, 19 февраля, в Киеве обрушился пешеходный мост на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом в Facebook сообщил Александр Билецкий.
«Сегодня в Киеве обрушился пешеходный мост на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины! Хорошо, что никто не пострадал!», — написал он.
Под фото появились комментарии, в которых люди сожалеют о том, что такое красивое место ветшает и приходит в негодность. Кто-то пишет, что этому мосту уже много лет и он давно требовал ремонта. Многие сетуют на бесхозяйственность городских властей.
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Напомним, сегодня в Киеве из-за масштабной аварии водопровода провалилась проезжая часть дороги. В связи с этим пришлось поменять маршруты движения сразу четырех троллейбусных маршрутов — №№ 19д, 30, 40 и 40к.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в понедельник, 18 февраля, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, 36 обрушилась стена дома.
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