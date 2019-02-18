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Происшествия

ЧП в центре Киева: разрушилась стена дома (фото)

19:12 18 февраля 2019   291
обвал стены
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева обвалилась стена старого здания.

Напомним, на днях во Львове обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. На всех трех этажах здания разрушились несущие конструкции и межэтажные перекрытия.

Как сообщает УНН, в столице ЧП произошло по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 36. Стена обрушилась во дворе за рестораном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове на ул. Ивана Франко, 62 обвалилась часть балкона. От балконной конструкции отвалился большой кусок — упал вниз элемент отделки. Разрушение случилось в средине дня, когда на улице было много людей.

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