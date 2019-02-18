ЧП в центре Киева: разрушилась стена дома (фото)

Происшествия

В центре Киева обвалилась стена старого здания.

Напомним, на днях во Львове обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. На всех трех этажах здания разрушились несущие конструкции и межэтажные перекрытия.

Как сообщает УНН, в столице ЧП произошло по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 36. Стена обрушилась во дворе за рестораном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове на ул. Ивана Франко, 62 обвалилась часть балкона. От балконной конструкции отвалился большой кусок — упал вниз элемент отделки. Разрушение случилось в средине дня, когда на улице было много людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter