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ЧП в центре Киева: разрушилась стена дома (фото)
В центре Киева обвалилась стена старого здания.
Напомним, на днях во Львове обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. На всех трех этажах здания разрушились несущие конструкции и межэтажные перекрытия.
Как сообщает УНН, в столице ЧП произошло по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 36. Стена обрушилась во дворе за рестораном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове на ул. Ивана Франко, 62 обвалилась часть балкона. От балконной конструкции отвалился большой кусок — упал вниз элемент отделки. Разрушение случилось в средине дня, когда на улице было много людей.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
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