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Деньги

До конца недели доллар подешевеет: озвучен свежий прогноз

12:56 20 февраля 2019   888
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшее время финансисты ожидают небольшого роста курса американской валюты. Однако к концу недели гривня может вновь усилить свои позиции.

«На текущую неделю мы ожидаем скромного роста курса американской валюты. Доллар на межбанке может торговаться у отметки 27,3 грн, а наличный доллар в банках — в пределах 27,2−27,4 грн», — заявил в комментарии «ФАКТАМ» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Подорожание доллара заметно в кассах банков и обменных пунктах. Так, утром 19 февраля доллары продавали в среднем по 27,13−27,24 грн. Впрочем, эксперты считают, что на гривню есть спрос и до конца недели украинская валюта снова усилит свои позиции, а курс доллара откатится на 3—5 копеек.

В то же время курс евро несколько вырос. Так, на 19 февраля Нацбанк установил курс на уровне 30,80 грн — евро за неделю «прибавил» 30 копеек. В обменных пунктах курс поднялся заметнее — на 40—50 копеек (покупка — по 30,73−30,85 грн, продажа — по 30,95—31,30 грн).

Полный текст материала о ситуации на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар резко подорожал: названы причины».

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