- 4:20 Избавление близко: лекарство от старения испытано на людях
- 3:50 Кожа, мех и плетки: голый модный показ в Лондоне вызвал фурор
- 2:58 Автограф Горбачева с надписью «Простите» продали за 183 тысячи долларов
- 2:26 Крыша едет не спеша: «танцующая матка» на росТВ шокировала зрителей
- 1:57 Назвали Игорь: партнерша первой женщины-премьера Сербии родила сына
- 1:25 Кровавые «серебряники»: в Бельгии 27 человек получают возмутительные пенсии «от Гитлера»
- 0:54 «Айнтрахт» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 0:51 Скандал со школьным питанием в Николаеве: полиция провела масштабные обыски в трех областях
- 0:30 Беременные красотки и нелепые наряды: чем запомнилась церемония BRIT Awards в Лондоне
- 0:27 Рева назвал категории ФОПов, которых не коснется запрет на трудоустройство
До конца недели доллар подешевеет: озвучен свежий прогноз
В ближайшее время финансисты ожидают небольшого роста курса американской валюты. Однако к концу недели гривня может вновь усилить свои позиции.
«На текущую неделю мы ожидаем скромного роста курса американской валюты. Доллар на межбанке может торговаться у отметки 27,3 грн, а наличный доллар в банках — в пределах 27,2−27,4 грн», — заявил в комментарии «ФАКТАМ» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Подорожание доллара заметно в кассах банков и обменных пунктах. Так, утром 19 февраля доллары продавали в среднем по 27,13−27,24 грн. Впрочем, эксперты считают, что на гривню есть спрос и до конца недели украинская валюта снова усилит свои позиции, а курс доллара откатится на 3—5 копеек.
В то же время курс евро несколько вырос. Так, на 19 февраля Нацбанк установил курс на уровне 30,80 грн — евро за неделю «прибавил» 30 копеек. В обменных пунктах курс поднялся заметнее — на 40—50 копеек (покупка — по 30,73−30,85 грн, продажа — по 30,95—31,30 грн).
Полный текст материала о ситуации на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар резко подорожал: названы причины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 743 мм