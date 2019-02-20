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Украинка Цуренко вновь уступила экс-первой ракетке мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко (23-я позиция в мировом женском рейтинге) прекратила свои выступления на турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.
В третьем круге наша соотечественница встречалась с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая сейчас занимает третью строчку в рейтинге WTA. Румынская теннисистка является неудобной соперницей для Леси — во всех пяти предыдущих встречах (в 2012-м в Линце, в 2013-м в Хертогенбоше, в 2014-м на Уимблдоне, в 2018-м в Цинциннати и в феврале 2019-го в Дохе) Цуренко не удавалось хотя бы раз обыграть Симону.
Не стал исключением и отчетный поединок. В первом сете Халеп взяла четыре гейма на подачах украинки, благодаря чему выиграла его, а во второй партии, даже уступая по ходу, смогла склонить чаши весов на свою сторону — как итог, 3:6, 5:7, и дальше проходит румынка.
Благодаря выходу в третий круг Цуренко заработала 29 695 долларов. Халеп же в четвертьфинале встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 45-я) — Арина Соболенко (Беларусь, 9-я). К слову, как и в Дохе, Симона может встретиться на полуфинальной стадии с другой украинкой Элиной Свитолиной — правда, для этого обеим теннисисткам необходимо еще дойти туда…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко в драматичной борьбе вышла в третий круг турнира в Дубае.
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