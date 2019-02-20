Больше года малышка живет с трубочкой в горле: в Украине нет аппаратуры, чтобы удалить трахеостому

Здоровье

Есть надежда

О стойкости малышки и ее желании справиться со всеми проблемами «ФАКТЫ» написали три месяца назад (публикация «Дочка, перенесшая три операции на сердце, — настоящий борец»: как в Харькове спасали годовалую кроху).

— Наша Мари — настоящий стойкий солдатик, — говорит мама девочки Наталия Лысенко. — В начале жизни она перенесла три операции на сердце, четыре месяца находилась на искусственной вентиляции легких. Теперь дочка быстро растет, набирает вес, ходит на занятия в школу раннего развития. Но одна проблема остается нерешенной и очень портит нам жизнь — Маша вынуждена дышать через вставленную прямо в трахею трубочку. В Украине нет специальной аппаратуры, позволяющей безопасно снять стому такой крохе. Мы не слышим голоса нашей малышки, она даже хохочет беззвучно… Трахеостому Маше установили в четыре месяца, когда за нее дышал аппарат. Чтобы избавить от нее ребенка, надо ехать в израильскую клинику в марте. Стоит операция 26 тысяч долларов. Уже есть около 18 тысяч. Мы очень надеемся, что успеем собрать недостающие деньги. Ведь после публикации в «ФАКТАХ» за три месяца пришла такая большая сумма! Поначалу не верилось, что откликнутся люди, которые узнали о нашей истории из статьи в газете или прочли о Маше на моей страничке в «Фейсбуке». Их оказалось так много! Для нас важны даже небольшие суммы. К тому же мы ощущаем невероятную эмоциональную поддержку!

На своей фейсбучной страничке Натали Лысенко разместила целый сериал, посвященный Мари. Видео, на котором родители самостоятельно меняют малышке трахеостому, не для слабонервных. Маша кривится, страдает — это больно! При этом терпит. Родителям всегда страшно менять, промывать трубочку, но разве у них есть выбор?

— В Украине нам говорят: «Малышка подрастет, тогда и снимем трахеостому», — продолжает Наталия. — А ведь ждать опасно: перед тобой открытая дырочка, выходящая в трахею. Несколько раз, когда стома забивалась, нас охватывала паника. Спасать свою бывшую пациентку приезжали врачи перинатального центра. Но так продолжаться не может! Именно поэтому мы попросили помощи у неравнодушных людей. Осталось собрать сравнительно небольшую сумму. Наш счет в «ПриватБанке» 5 168 742 228 918 383, Лысенко Наталия Витальевна.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 9-летнего Никиты Федоренко, которого спасали читатели «ФАКТОВ»: мальчику сделали сложную операцию в Польше.

Фото из семейного альбома

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter