Происшествия

Киевлянин выжил после падения с девятого этажа

Вечером во вторник, 19 февраля, в Киеве на Печерске 24-летний парень выпал с девятого этажа дома по улице Арсенальной и остался жив. Молодой человек поскользнулся на балконе и сорвался.

Пролетев девять этажей, он получил открытые переломы обеих ног и многочисленные ушибы и раны, рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Печерского райуправления полиции Оксана Тищенко. Врачи характеризуют состояние пострадавшего как тяжелое.

Полицией открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией «несчастный случай».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове женщина, сбивая сосульки с крыши, выпала с балкона пятого этажа. А в Киеве 12-летний подросток, пытаясь сбросить маме ключи от парадного, выпал из окна шестого этажа. И тоже выжил.

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