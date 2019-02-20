На знаменитом промрынке под Одессой вовсю орудуют барсеточники

Происшествия

В среду, 20 февраля, одесские правоохранители задержали две группировки злоумышленников, которые обворовывали автомобили на дорогах региона. В частности, полиция задержала преступную группу, в состав которой входят ранее судимые выходцы из кавказского региона. Грабители «работали» чаще всего на заправочных станциях, расположенных на трассах.

«Специализировались они на кражах из транспортных средств на автодорогах Одесса — Киев и Одесса — Рени, — рассказали „ФАКТАМ“ в региональном главке Нацполиции. — В частности, группу лиц, в состав которой входят ранее судимые выходцы из кавказского региона, задержали сотрудники спецподразделения управления превентивной деятельности, обслуживающего стационарные посты на автодорогах области».

На автозаправочной станции на трассе Одесса — Киев злоумышленники похитили из автомобиля предпринимателя из Полтавской области борсетку с деньгами — 32 тысячи гривен, 4,5 тысячи евро и 190 долларов. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль правонарушителей.

По ориентировке, которая была направлена всем подразделениям полиции, разыскиваемое транспортное средство правоохранители остановили в Овидиопольском районе области. Для проведения неотложных следственных действий водитель и пассажиры доставлены в Усатовское отделение полиции.

Похожее преступление раскрыли полицейские в районе известного промтоварного рынка «7-й километр». В частности, из автомобиля одесситки, которая остановилась на АЗС у этого рынка, были похищены 9,5 тысячи гривен.

«Женщина сразу обратилась к нам, — отметили в полиции. — Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленники скрылись на автомобиле. Его нашли в жилом массиве того же Овидиопольского района. В Авангардовское отделение полиции доставили трех подозреваемых». Отмечается, что один сейчас задержан в порядке статьи 208 УПК, остальные проверяются на причастность к этому и другим преступлений на территории Одессы и области.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

С задержанными проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой грабители после разбойного нападения разбились на автомобиле. Впрочем, автомобили грабят не только в Одессе, но и в Киеве. Так на пересечении проспекта Лобановского и улицы Кировоградской из остановившейся на светофоре машины злоумышленники похитили 300 тысяч гривен.



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