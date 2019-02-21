Происшествия

Это месть: в истории с нападением учителей на копов на Прикарпатье выяснились интересные обстоятельства

На Прикарпатье, где директор школы и учитель физкультуры подозреваются в избиении патрульных полицейских, стали выясняться новые обстоятельства инцидента. Поводом для агрессии мог стать давний конфликт между семьями.

Пока в полиции расследуют дело о нападении на копов при исполнении, директор школы утверждает, что и сам пострадал в инциденте. Всю вину за травмы полицейским директор возлагает на физрука. Также представитель школы в интервью Obozrevatel заявил, что в учебном заведении работает жена полицейского, а вся история — попытка свести счеты.

«У меня в школе учительницей работает его (полицейского) супруга. Она работает ассистентом учителя в инклюзивном классе, и еще я ей дал пять часов уроков. Однако она хотела, чтобы я дал ей вести еще несколько уроков географии. Но я пригласил другую учительницу», — объяснил директор предысторию конфликта.

Также, по словам директора, он и сам был избит в ходе инцидента: «Стали крутить мне руки и надевать наручники. А дрался с ними учитель физкультуры. Потом в машине они меня сзади били по голове, натянули на меня кофту, я задыхался. Я боялся, что они меня там и убьют».

В полиции говорят, что водитель (он же директор школы) проходить тест на алкоголь отказался. Подследственный утверждает, что согласен был сдать анализ, но ему не позволили это сделать.

Напомним, из-за растущего числа выявляемых пьяных водителей и печальных антирекордов, в Украине были инициированы изменения в законы, чтобы усилить наказание за пьяную езду.

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