При наборе или потере веса нужно проверить щитовидную железу

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Щитовидная железа — маленький, но очень важный орган. От него зависят наш вес, внешний вид, работоспособность и настроение. Но даже когда щитовидная железа подает сигнал тревоги, не все люди могут его сразу услышать.

— Если функция щитовидной железы повышена (гипертиреоз), то человек теряет вес, у него возникают повышенная потливость, немотивированное сердцебиение, начинают дрожать руки, — рассказывает врач-эндокринолог высшей категории, заведующая отделением реабилитации больных с патологией щитовидной железы Киевского городского клинического эндокринологического центра Тамара Грубник. — При сниженной функции (гипотиреозе) человек ощущает беспричинную слабость, быстро устает, прибавляет в весе. Беспокоят отеки, особенно на лице, сухость кожи, выпадение волос. Часто возникают запоры, которых раньше не было.

Обеспокоенный своим состоянием человек при учащенном сердцебиении и аритмии обычно идет к кардиологу, при частых запорах — к гастроэнтерологу или проктологу. Причину сухой кожи и плохих волос ищет дерматолог. Если беспокоят перепады настроения, раздражительность, бессонница или депрессия, помощь оказывает психотерапевт или психиатр. Хорошо, если врач, увидев, что лечение безуспешно, направит пациента проверить гормоны или порекомендует консультацию эндокринолога. Чем раньше поставлен правильный диагноз, тем эффективнее лечение.

— Как уточняют диагноз?

— Обязательно назначаем УЗИ щитовидной железы и анализы на гормоны — тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ), который контролирует работу щитовидной железы, и тиреоидные (Т3 и Т4), которые она вырабатывает сама. Иногда пациент считает, что достаточно проверить ТТГ, но его уровень может меняться из-за эмоционального состояния или перенесенной простуды. При подозрении на аутоиммунное воспаление щитовидной железы нужно сдать анализ на антитела.

— Дозы искусственного гормона, которые назначаются при гипотиреозе, зависят от возраста?

— Да. Каждому пациенту врач подбирает необходимую дозировку. Пожилой человек с возрастом «собирает» болезни. Если пациент перенес инсульт или у него есть аритмия, мы не можем давать полную дозу гормона: это грозит нарушением ритма сердца, приступом стенокардии.

Чем опасно нарушение функции щитовидной железы, если его не лечить? Как справиться с тиреотоксикозом? Почему возникает аутоиммунный тиреоидит? Можно ли с помощью гормонов щитовидной железы похудеть здоровому человеку? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 25 февраля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Тамара Юрьевна Грубник. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 7 марта

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-эндокринолог высшей категории доктор медицинских наук Олеся Зиныч рассказала о признаках нарушения работы щитовидной железы и лечении заболеваний эндокринной системы.

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