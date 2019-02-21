На автодороге Львов — Шегини пассажирский автобус попал в смертельное ДТП (фото)

Происшествия

В Львовской области, на автодороге Львов-Шегини произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около трех часов ночи в четверг, 21 февраля, в одном из сел Городокского района столкнулись автобус и автомобиль «Мерседес». Ранее сообщалось, что в ДТП на автотрассе Киев — Харьков погибли пять человек.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области, за рулем автобуса, осуществлявшего международные пассажирские перевозки, находился 46-летний киевлянин. За рулем «Мерседеса» был 35-летний житель Городка. Последний скончался от полученных травм на месте происшествия. Из пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде заключения сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на «Жигулях» смертельно травмировал школьницу.

Фото с сайта https://www.032.ua.



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