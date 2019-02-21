Политика

Звал войска Путина в Украину: в Днепре разгорелся скандал вокруг главы избиркома (видео)

В Днепре главой окружной избирательной комиссии № 24 стал лидер общественной организации «Союз советских офицеров», ярый сторонник «русского мира» Виктор Марченко. Информация об этом появилась на сайте Центральной избирательной комиссии.

Напомним, по подсчетам Комитета избирателей Украины на президентских выборах будет задействовано полтора миллиона человек, которые получат оплату в конверте, в том числе и некоторые члены избиркомов.

А попал Марченко на эту важную должность с подачи кандидата в президенты Украины от Социал-демократической партии Сергея Каплина.

Марченко известен в областном центре как сторонник империи. В 2014 году во время поднятия российского флага возле здания городского совета Днепра он пояснял свой поступок тем, что «Днепропетровск является южной столицей Российской империи».

Лидер «Союза советских офицеров» пропагандировал российскую агрессию и призывал дожидаться российскую армию еще в 2014-м году.

В 2017 году его задерживали сотрудники СБУ, но позже отпустили.

Каплин вполне мог не знать об идеологической позиции своего подопечного, но не сумел отличить его от патриота, как не смог отличить собственную политическую программу от программы идеолога нацизма.

Марченко, в свою очередь, оправдался в Facebook, что с Каплиным не знаком, а главой избиркома стал почти случайно.

«Лично не знаком. Когда Каплин был в Днепре меня из-за токсичности не приглашали».

Как показало общенациональное исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса), среди кандидатов на президентский пост лидирует Владимир Зеленский. За него собираются проголосовать 17,5% респондентов (среди тех, кто намерен участвовать в выборах — 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур у Петра Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Юлии Тимошенко (11,5% и 13,8%). За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко — 6,3% и 7,1%; за Олега Ляшко — 4,3% и 4,8%. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3% (в том числе и кандидат от СДП Каплин).

О том, какие выборы ждут Украину в этом году, читайте в материале «ФАКТОВ».

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