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В Ровно детям без прививок запретили приходить в школу
В Ровенской области, как и обещали, решили радикально бороться со вспышкой кори. С 21 февраля детям, не вакцинированным против опасного заболевания, запрещено посещать школы, детсады, другие организованные детские коллективы.
В области говорят, что право на образование нарушаться не будет — непривитые дети смогут учиться удаленно. Параллельно будут организованы родительские собрания, чтобы попробовать убедить родителей в пользе прививок.
Главный эпидемиолог области Виктор Мороз считает, что родители все же поменяют взгляды на вакцинацию. «Негативное отношение к вакцинации (нежелание или отказ от нее, несмотря на наличие вакцин) сводит на нет прогресс, достигнутый в борьбе с инфекционными болезнями», — отмечает он.
В то же время в области признают проблему с засильем «липовых» справок о вакцинации. Мороз, в свою очередь, убежден, что больше в медучреждениях области фейковых справок выдавать не будут.
Напомним, Ровенская область входит в тройку в Украине по числу заболевших корью (первое — у Львовской). За первый месяц года в области заболели 1112 человек, в том числе 746 детей. Основной причиной стали многолетние антивакцинаторские настроения в родительской среде.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие симптомы могут указывать на корь, и как не спутать болезнь с другими вирусными инфекциями.
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