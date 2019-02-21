Легендарный боец отказался от поединка с Хабибом

Спорт

Боец смешанных единоборств (ММА) канадец Жорж Сен-Пьер отказался от возможности провести бой против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. 37-летний Сен-Пьер, становившийся чемпионом мира в полусреднем и среднем весах, а также считающийся одним из лучших бойцов независимо от категории, принял решение завершить карьеру.

Судя по всему, Хабиб очень хотел встречи с легендарным бойцом, который за свою карьеру одержал 26 побед и потерпел 2 поражения. «Давай сделаем это в ноябре, и после этого боя ты сможешь завершить карьеру. Я рос на твоих боях, сильно уважаю тебя, показав это тебе, когда ты был в Москве. Для меня будет честь разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен. Давай сделаем этот бой в легкой весовой категории, либо же, поскольку ты никогда не дрался в легком весе, я поднимусь к тебе в полусредний. Выбор за тобой — Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — написал Нурмагомедов пламенный пост на своей странице в Instagram.

Впрочем, Сен-Пьер, похоже, остается непоколебимым в своем решении. «Я видел, что написал Хабиб, и очень это ценю. Но, к сожалению, не все решения зависят от нас», — цитирует канадца FightNews.

Напомню, что Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором. Срок отстранения российского бойца истекает в июле 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб принял неожиданное решение по своей карьере.

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