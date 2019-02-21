Чересчур яркий экран мобильного телефона выжег девушке глаз (фото)

Здоровье

25-летняя жительница Тайваня по фамилии Чен в течение двух лет пользовалась мобильным телефоном, яркость экрана которого была установлена на максимум. Как пишет издание Worldofbuzz, работающая секретаршей Чен сделала это, чтобы ей было легче читать многочисленные сообщения, которые приходят ей по работе. Однако она так к этому привыкла, что не уменьшала яркость дисплея даже в нерабочее время. И часто по вечерам, не включая в комнате свет, смотрела свои любимые сериалы.

В марте прошлого года молодая женщина начала ощущать дискомфорт. Она часто просыпалась с налитыми кровью глазами, зрение становилось затуманенным. Однако вместо того, чтобы обратиться к врачу, она просто купила глазные капли. Четыре месяца назад у Чен появилось постоянное чувство жжения в левом глазу, а зрение очень резко село. Она наконец обратилась к офтальмологу. При обследовании выяснилось, что телефон буквально выжег в роговице левого глаза Чен около 500 крошечных дырочек. Пациентке прописали курс лечения, после которого ее состояние улучшилось, однако зрение полностью уже не восстановится.

Врачи говорят, что экран смартфона девушки был установлен на яркость в 625 люменов — в то время, как рекомендуется не больше 300. Часами смотреть на такой яркий свет, особенно в темной комнате, чревато ожогами роговицы. «Пользоваться телефоном на такой яркости больше двух часов — все равно, что печь глаза в микроволновке», — говорят медики.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что китайца парализовало после двух дней непрерывной игры на мобильном телефоне.

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