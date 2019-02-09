- 19:15 В Крыму к проукраинскому активисту нагрянули с обыском под предлогом расследования осквернения могил
- 19:00 Национальный отбор на «Евровидение-2019»: прямая трансляция
- 18:54 Чтобы получить медицинскую помощь, больному гриппом нужно преувеличить свои симптомы?
- 18:40 Дело Гандзюк: в Киеве недовольные активисты штурмовали управление полиции
- 18:04 Фейгин объяснил, почему только Трамп сможет "вытащить" украинских политузников из российских тюрем
- 17:33 Операция "Мамонтенок": на Русановском канале в Киеве сняли со льдины 12-летнего ребенка
- 17:06 В Киеве поймали "клофелинщицу", травившую иностранцев
- 16:40 Открытие и закрытие счета в банке: что изменилось для украинцев
- 16:39 Учитель Натальи Могилевской и врач-педиатр: кто выйдет на сцену четвертого эпизода «Голоса країни»
- 16:31 Адекватный ответ: в сеть попало видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе
Операция "Мамонтенок": на Русановском канале в Киеве сняли со льдины 12-летнего ребенка (видео)
В Киеве чудом спасли подростка, оказавшегося на льдине посреди Русановского канала. В соцсети сообщили, что парень с друзьями гуляли и воды и от скуки попытались отколоть льдину. Для его спасения пришлось задействовать оперативников ГСЧС, которые сняли «мамонтенка» со льдины и доставили его на берег.
Видео спасательной операции выложили в Telegram-канал Киев Оперативный.
В свою очередь в пресс-службе ГСЧС рассказали, что на момент прибытия спасателей 12-летний мальчик находился на льдине на расстоянии 12 метров от берега.
В связи с этим спасатели вновь напомнили поведения на льду:
- запрещается выходить на лед во время потепления, тумана или снегопада;
- не стоит останавливаться у крутых берегов, подходить к вмерзшим в лед предметам;
- категорически запрещается выезжать на лед на лыжах или санях.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как во время отпуска в родном селе инженер-атомщик спас двух мальчиков, которые провалились под лед. А в Николаевской области женщина спасла двоих детей из ледяной проруби.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 750 мм