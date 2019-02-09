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Происшествия

Операция "Мамонтенок": на Русановском канале в Киеве сняли со льдины 12-летнего ребенка (видео)

17:33 9 февраля 2019   445
Оперативное фото ГСЧС
Инф.»ФАКТОВ»

В Киеве чудом спасли подростка, оказавшегося на льдине посреди Русановского канала. В соцсети сообщили, что парень с друзьями гуляли и воды и от скуки попытались отколоть льдину. Для его спасения пришлось задействовать оперативников ГСЧС, которые сняли «мамонтенка» со льдины и доставили его на берег.

Видео спасательной операции выложили в Telegram-канал Киев Оперативный.

В свою очередь в пресс-службе ГСЧС рассказали, что на момент прибытия спасателей 12-летний мальчик находился на льдине на расстоянии 12 метров от берега.

В связи с этим спасатели вновь напомнили поведения на льду:

  • запрещается выходить на лед во время потепления, тумана или снегопада;
  • не стоит останавливаться у крутых берегов, подходить к вмерзшим в лед предметам;
  • категорически запрещается выезжать на лед на лыжах или санях.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как во время отпуска в родном селе инженер-атомщик спас двух мальчиков, которые провалились под лед. А в Николаевской области женщина спасла двоих детей из ледяной проруби.

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