Происшествия

Под Мариуполем авто на полном ходу влетело в коня

В Донецкой области патрульные полицейские сообщили о рекордном количестве ночных дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло возле поселка Агробаза, где автомобиль врезался в лошадь. Ранее сообщалось, что на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области в ДТП погибли пять человек.

Сообщается, что водитель Skoda Octavia с многочисленными травмами госпитализировали. Животное погибло на месте.

А в Центральном районе водитель «ВАЗа» не справился с управлением, наехал на бетонную опору и перевернулся. Вместе с пассажиром — 22-летней девушкой — они оказались заблокированными в автомобиле. Патрульные, спасатели и медики оказывали первую помощь, но через несколько часов девушка умерла в больнице.

Еще одно ДТП, к счастью, обошлось без жертв. Так, в результате столкновения микроавтобуса Citroen и автомобиля Daewoo медицинская помощь потребовалась водителю легковушки — его госпитализировали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Львов — Шегини пассажирский автобус попал в смертельное ДТП.



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