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Под Мариуполем авто на полном ходу влетело в коня
В Донецкой области патрульные полицейские сообщили о рекордном количестве ночных дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло возле поселка Агробаза, где автомобиль врезался в лошадь. Ранее сообщалось, что на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области в ДТП погибли пять человек.
Сообщается, что водитель Skoda Octavia с многочисленными травмами госпитализировали. Животное погибло на месте.
А в Центральном районе водитель «ВАЗа» не справился с управлением, наехал на бетонную опору и перевернулся. Вместе с пассажиром — 22-летней девушкой — они оказались заблокированными в автомобиле. Патрульные, спасатели и медики оказывали первую помощь, но через несколько часов девушка умерла в больнице.
Еще одно ДТП, к счастью, обошлось без жертв. Так, в результате столкновения микроавтобуса Citroen и автомобиля Daewoo медицинская помощь потребовалась водителю легковушки — его госпитализировали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Львов — Шегини пассажирский автобус попал в смертельное ДТП.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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