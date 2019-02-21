Происшествия

Маск был не в курсе: в Киеве поймали мошенников, торговавших акциями Tesla (фото)

Сотрудниками СБУ, прокуратуры и Нацполиции Киева разоблачена группа мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан.

Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, на котором размещалась реклама ценных бумаг корпорации Tesla. На сайте также приводились данные о том, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) этой американской корпорации.

В Киеве были зарегистрированы предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

В действительности никаких сделок с ценными бумагами аферисты не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.

Убытки одного из пострадавших составили 120 тысяч долларов США.

В четверг, 21 февраля, по результатам следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.

За содеянное мошенникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Прокуратура города Киева обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий аферистов ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина», заявить об этом в прокуратуру.

Напомним, на прошлой неделе в столице задержали группу аферистов, которые обворовывали пенсионеров.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине появился новый вид мошенничества, когда в платежные терминалы аферисты вставляют черный картон с голограммными полосками, которые купюроприемники считывают, как настоящие 500 гривен. После такого пополнения карточного счета, владелец карты сразу же снимает настоящие наличные в банкомате.

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