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ЧП на полигоне в Киевской области: ранены двое военных
В Киевской области произошло ЧП на одном из военных полигонов — взорвался неизвестный предмет. В результате получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.
Пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь, в настоящее время их жизни ничто не угрожает.
Предварительными причинами ЧП названо личное нарушение мер безопасности. Точные причины случившегося будут установлены по результатам начатого служебного расследования.
Военные в очередной раз призвали не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах.
Напомним, ранее в ВСУ озвучили цифру потерь военнослужащих в результате нештатных ситуаций с печально известными минометами «Молот». Их причина уже установлена — это несоответствие между проектной документацией и фактической конструкцией.
Как сообщали «ФАКТЫ», 20 февраля украинский боец получил смертельное ранение на передовой на Донбассе.
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