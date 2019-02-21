Происшествия

ЧП на полигоне в Киевской области: ранены двое военных

В Киевской области произошло ЧП на одном из военных полигонов — взорвался неизвестный предмет. В результате получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

Пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь, в настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Предварительными причинами ЧП названо личное нарушение мер безопасности. Точные причины случившегося будут установлены по результатам начатого служебного расследования.

Военные в очередной раз призвали не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах.

Напомним, ранее в ВСУ озвучили цифру потерь военнослужащих в результате нештатных ситуаций с печально известными минометами «Молот». Их причина уже установлена — это несоответствие между проектной документацией и фактической конструкцией.

Как сообщали «ФАКТЫ», 20 февраля украинский боец получил смертельное ранение на передовой на Донбассе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter