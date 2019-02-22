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Спорт

Футболист «Олимпиакоса» разбил ограждение на «Олимпийском» (фото)

8:57 22 февраля 2019   517
Даниэл Поденсе
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вылет от киевского «Динамо» из Лиги Европы, конечно же, испортил настроение футболистам и тренерам греческого «Олимпиакоса». Но проигрывать тоже нужно уметь достойно.

К сожалению, после игры на «Олимпийском», завершившейся поражением греков, португальский новичок «Олимпиакоса» Даниэл Поденсе (на фото) дал волю эмоциям. 23-летний «малыш» (его рост — всего 165 см), за которого пирейцы заплатили португальскому «Спортингу» 3 млн евро, в сердцах пнул ограждение в микст-зоне стадиона, оставив после себя «развалины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой «Динамо» узнает соперника в 1/8 финала.

Фото dynamomania.com

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