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Футболист «Олимпиакоса» разбил ограждение на «Олимпийском» (фото)
Вылет от киевского «Динамо» из Лиги Европы, конечно же, испортил настроение футболистам и тренерам греческого «Олимпиакоса». Но проигрывать тоже нужно уметь достойно.
К сожалению, после игры на «Олимпийском», завершившейся поражением греков, португальский новичок «Олимпиакоса» Даниэл Поденсе (на фото) дал волю эмоциям. 23-летний «малыш» (его рост — всего 165 см), за которого пирейцы заплатили португальскому «Спортингу» 3 млн евро, в сердцах пнул ограждение в микст-зоне стадиона, оставив после себя «развалины».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой «Динамо» узнает соперника в 1/8 финала.
Фото dynamomania.com
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