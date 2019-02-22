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Под Киевом шесть раз стреляли в парня: что произошло
Под Киевом, в городе Украинка, мужчина избил одного парня, а во второго шесть раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову. Ранее сообщалось, что житель Днепра стрелял с балкона по прохожим и ранил человека.
Как сообщает «Киев Оперативный», ЧП произошло около круглосуточного магазина «Березка». По данным издания, один из парней, выходя из магазина, задел стоявшего рядом мужчину. Последний ударил его прикладом оружия и открыл огонь по второму парню, который вступился за товарища.
«В общей сложности было совершено около 11 выстрелов, 6 из которых попали в парня. Последний выстрел был намеренно сделан в лицо. В итоге — глубокие раны на ногах, руках, насквозь пробита щека, выбиты зубы, полностью раздроблена челюсть», — говорится в сообщении.
По словам журналистов, несколько пуль из руки и ноги пострадавшего еще не вытащили. Также у парня сильно повреждены мышцы ноги и нерв. Также сообщается, что стрелявшего до сих пор не задержали не смотря на то, что прямо на место, где произошла стрельба, смотрят две камеры видеонаблюдения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после стрельбы в Одессе правоохранители задержали двоих молодых людей, которые конфликтовали с персоналом развлекательного заяведения.
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