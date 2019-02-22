Происшествия

ДТП в центре Киева: с Крещатика до сих пор убирают разбившуюся фуру с кирпичами (фото)

На Крещатике продолжается ликвидация последствий ДТП, случившегося рано утром в пятницу, 22 февраля. Тогда неуправляемый грузовик, груженный кирпичами, въехал с улицы Лютеранской в арку дома по улице Крещатик, 21.

В полиции Киева сообщали, что на момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения. Медики оказали им помощь и отпустили. Вероятной причиной ДТП в полиции называют отказ тормозной гидравлики.

А «Киевская служба спасения» на своей страничке в социальных сетях показала фото с места ЧП в центре столицы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 22 февраля на перекрестке улиц Братиславская и Малышко в Киеве произошло столкновение престижного Mercedes-Benz премиум-класса с фурой. В салоне Mercedes была пассажирка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали, водителя же спасти не удалось.

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