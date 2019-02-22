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Неуправляемый грузовик с кирпичами перевернулся на Крещатике: видео с места ЧП
В центре Киева неуправляемый грузовик, груженный кирпичами, перевернулся напротив столичной мэрии. Автомобиль со спавшими внутри водителями стоял на Лютеранской, внезапно он поехал вниз по крутой улице и проскочил через арку дома на Крещатике, 21. Ранее сообщалось, что под Мариуполем авто на полном ходу влетело в коня.
Видео чрезвычайного происшествия в социальных сетях выложил ресурс «Киев Оперативный». «На улице Лютеранской стояла фура Renault Magnum, загруженная кирпичами. Внутри спали два водителя. Что-то пошло не так, и фура покатилась вниз», — говорится в комментарии к видео.
Также сообщается, что неуправляемый грузовик задел автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак, а после этого слетел со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Еще одно видео с места ЧП выложил «Укринформ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 22 февраля, на перекрестке улиц Братиславская и Малышко произошло столкновение престижного Mercedes-Benz премиум-класса с фурой. Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
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