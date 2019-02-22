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Происшествия

Задержан мужчина, забивший насмерть свою бывшую девушку и её мать

17:17 22 февраля 2019   304
подозреваемый мужчина
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 февраля, В Житомире задержали Василия Подорожного, которого подозревают в убийстве 21-летней девушки и ее матери в частном доме.

Как сообщили в полиции, бывшего парня погибшей Анжелики Карпец искали почти неделю. Он скрывался на окраине Житомира.

Тело девушки нашли в прошлую субботу в доме, а ее 41-летней мамы во дворе под шифером. В полицию обратились соседи, которые видели выбегающего мужчину.

В день убийства девушка должна была второй раз уехать в Чехию на заработки. Знакомые Анжелики считают, что мужчина мог убить возлюбленную из ревности. Якобы он преследовал и даже поднимал на нее руку, а она не хотела подавать заявления в полицию.

Однако некоторые люди, знающие парня, говорят, что он из достаточно хорошей семьи — отец бывший милиционер, мать домохозяйка. У парня также есть два брата.

Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании жестокого убийцы в Виннице. Преступление было совершено 31 декабря. Были убиты женщины 63 лет и 30 лет, а также семилетний мальчик. Тяжелораненая трехлетняя девочка позднее умерла в больнице. Орудием убийства стал молоток. Мужчину, который убил свою семью арестовали на 60 суток. Ему грозит пожизненное заключение.

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