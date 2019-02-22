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- 19:36 Свитолина в напряженной борьбе уступила 21-летней швейцарке на турнире в Дубае
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Свитолина в напряженной борьбе уступила 21-летней швейцарке на турнире в Дубае
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (6-я позиция в мировом женском рейтинге) не смогла выйти в финал турнира в Дубае с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.
Наша соотечественница, которая два последних года выигрывала соревнования в крупнейшем городе ОАЭ, встречалась на полуфинальной стадии со швейцаркой Белиндой Бенчич (45-я), которая на турнире в Дубае уже обыграла двух теннисисток из топ-10 — белоруску Арину Соболенко (9-я) и Симону Халеп из Румынии (3-я). До этого Свитолина и Бенчич лишь один раз пересекались на официальных соревнованиях, когда в 2014-м в американском Чарльстоне одесситка уступила в трех сетах — 7:6 (1), 4:6, 1:6.
На этот раз матч начался также не в пользу Элины. Первый сет украинка откровенно провалила, проиграв его за 27 минут, но во второй партии взяла себя в руки и сравняла счет. Решающий сет держал всех в напряжении, соперницы демонстрировали невероятные розыгрыши, заставлявшие восторженно аплодировать зрителей, и в итоге судьба победителя решилась на тай-брейке, к сожалению, не в пользу нашей соотечественницы — 2:6, 6:3, 6:7 (3) в пользу Бенчич, и Элина не сможет продолжить защищать свой чемпионский титул.
Таким образом, дойдя до полуфинала, Свитолина заработала 130 030 долларов призовых. В решающем же матче ее обидчица встретится с чешкой Петрой Квитовой (4-я), которая в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня (31-я) — 3:6, 6:2, 6:4.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла сильную испанку и вышла в полуфинал турнира в Дубае.
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