Политика

В России не может быть политического Майдана, разве что "водочный", — Ющенко

Проект «русского мира» и «Новороссии», которые Кремль пытается реализовать в Украине — это амбициозный проект Путина, который олицетворяет собой аннексию Крыма и войну на Донбассе. Агрессивными действиями России ее лидер удовлетворяет свои имперские амбиции и возвращает какую-то часть поддержки россиян. Россияне не любят свободы, они понимают только жесткую власть правителя. Такое мнение в интервью телеканалу «Настоящее время» выразил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

«Я думаю, что проект „русского мира“ — это амбициозный проект. Россиянин не любит свободы. В России никогда не будет Майдана политического. „Водочный“ майдан может быть, хлебный может быть, пенсионный может быть, примитивный майдан может быть. Майдана достоинства не будет. Рядовой россиянин любит царя. И он готов страдать во всем остальном», — считает Ющенко.

При этом экс-президент отмечает, что для поддержания в российском обществе так называемых патриотических настроений и «надлежащую температуру отношений к власти, надо чтобы была история Крымского моста».

«Она на 12−14 месяцев сделает репутацию „удовлетворенного чувства“, что Россия что-то вернула себе. Или, например, крымская оккупационная операция. Или оккупация Донбасса», — уточнил он.

На вопрос журналиста, как остановить боевые действия на Донбассе, политик сказал, что эта рана буде кровоточить много десятков лет.

«Надо понять, что московская беда не приходит на пять или на десять лет. Я думаю, что это много десятков лет. По крайней мере, пока в России будет процветать имперская политика путинского типа, я не верю, что Путин позволит России вернуться к той красной линии, о которой мы много раз говорили», — сказал Ющенко.

Он добавил, что война заканчивается не тогда, когда обстрелы прекращаются. Война для Украины закончится тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность и полный политический суверенитет над украинскими территориями. Пока у руководства России, по мнению Ющенко, нет мотивов, которые бы побуждали ее действительно серьезно поставить на повестку дня этот вопрос.

Остановился бывший президент и на выборной кампании. Он считает, что лучший кандидат в президенты — тот, кто дает ответы на пять главных вопросов, которые в Украине стоят на повестке дня. Но первый вопрос — это война, которую можно завершить двумя путями: победой или капитуляцией.

«Вот мне кажется, что 90% всех кандидатов слово «мир» употребляют тогда, когда они не готовы к сопротивлению. Стать на колени, «перезвонить» Путину, «побеседовать», поехать «переговорить» — это все заблуждение. Путин — автор этой войны, он ее лицо. Война — одна из необходимых составляющих его имперской политики, политики «русского мира», — считает бывший гарант.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно последнему соцопросу «Левада-центра», в январе этого года ВЦИОМ зафиксировал историческое падение рейтинга доверия президенту Путину — он опустился до 32,8%. За отставку действующего правительства РФ выступают в той или иной мере 53% россиян.

А известный российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова, анализируя нынешнее послание президента Путина Федеральному собранию, отметила, что Кремль фактически признал потерю контроля над собственной «вертикалью» и непонимание, что делать с народом.

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