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Смертельное ДТП на трассе "Киев — Чоп": погибли трое людей
В результате ДТП на автодороге «Киев — Чоп» в селе Грушвица Вторая Ровенского района погибли три человека. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) Нацполиции Ровенской обл.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что 34-летняя жительница города Днепр, управляя автомобилем Porsche Cayenne и двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Sens.
В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля Daewoo и 53-летняя пассажирка, жители села Голосковичи Львовской обл., погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя односельчанка, скончалась в больнице.
Кроме того, в салоне находилась еще и пятилетняя девочка. Ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской центральной городской больницы.
Водитель и пассажир внедорожника не пострадали. Согласно медицинского освидетельствования женщина-водитель была трезва.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель трех людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании 34-летней женщины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу на перекрестке улиц Братиславская и Малышко в Киеве произошло столкновение престижного Mercedes-Benz премиум-класса с фурой. Грузовик из Молдовы двигался в сторону Броварского проспекта, когда внезапно с правой стороны вылетела машина темного цвета. Как позже оказалось, это был Mercedes. Он мчал по прямой, не собираясь никуда поворачивать, хотя перекресток является «Т- образным». Скорость фуры была небольшой, она была загружена яблоками, но шансов избежать столкновения у водителя не оставалось. Проезжающие водители вызвали скорую, спасателей. В салоне Mercedes была пассажирка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали, водителя же спасти не удалось. Причину данного ДТП будет выяснять следствие.
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