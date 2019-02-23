Здоровье

Под Одессой из-за кори на карантин закрыли районное отделение полиции

В Савранском отделении полиции Одесской области вынужденно ввели карантин. Заболели почти половина из сорока сотрудников, у большинства из них подтвердился диагноз «корь».

Несмотря на то, что отделение закрыто на карантин и прием посетителей отменен, на вызовы граждан здоровые сотрудники все же выезжают и текущие уголовные производства расследуют, заверили в областном главке Национальной полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что масштабная вспышка кори в Украине продолжается, а также о том, что Украину наводнили выданные в Луганске фальшивые справки о вакцинации детей.

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