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Под Одессой из-за кори на карантин закрыли районное отделение полиции
В Савранском отделении полиции Одесской области вынужденно ввели карантин. Заболели почти половина из сорока сотрудников, у большинства из них подтвердился диагноз «корь».
Несмотря на то, что отделение закрыто на карантин и прием посетителей отменен, на вызовы граждан здоровые сотрудники все же выезжают и текущие уголовные производства расследуют, заверили в областном главке Национальной полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что масштабная вспышка кори в Украине продолжается, а также о том, что Украину наводнили выданные в Луганске фальшивые справки о вакцинации детей.
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