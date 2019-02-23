Спорт

Биатлон в Раубичах: где смотреть мужскую и женскую гонки преследования на чемпионате Европы

В субботу, 24 февраля, в рамках завершающего соревновательного дня чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) пройдут две гонки преследования — у мужчин на 12,5 км и у женщин на 10 км. На старт выйдут по 60 лучших биатлонистов по итогам спринта, который прошел накануне, 23 февраля.

Мужская сборная Украины будет представлена четырьмя спортсменами. Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный (на фото) стартует с 18-й позиции (+1:04 сек отставание от лидера), Артем Прима уйдет на дистанцию 26-м (+1:19 сек), Руслан Ткаленко — 33-м (+1:30 сек) и, наконец, Сергей Семенов — 41-м (+1:38 сек).

Наши девушки по итогам спринта забронировали за собой пять мест в гонке преследования. С восьмой позиции (отставание 1:12 сек от лидера) уйдет на дистанцию Анастасия Меркушина, Вита Семеренко стартует с 17-го места (+1:33 сек), Надежда Белкина — с 24-го (+1:51 сек), а Валя Семеренко и Юлия Журавок друг за другом, с 31-го и 32-го (+2:01 и +2:05 соответственно).

Чемпионат Европы (Раубичи, Беларусь)

24 февраля (воскресенье)

Гонка преследования (мужчины) 10:00 UA: Перший, Спорт 1, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5

Гонка преследования (женщины) 12:00 UA: Перший, Спорт 1, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Меркушина вошла в топ-10 женского спринта на чемпионате Европы.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter