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Происшествия

Мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли поселки на Донбассе (фото)

14:59 24 февраля 2019   787
обстрел
Инф. «ФАКТОВ»

Ранним утром 24 февраля российско-оккупационные войска обстреляли населенные пункты на Донбассе. Минометный огонь открывался прицельно по городу Золотое и селу Новоалександровка (Попаснянский район Луганской области). Некоторые мины разорвались прямо в домах.

обстрел

Обстрел начался около пяти часов утра, и некоторые семьи только чудом спаслись. На месте обстрела работают представители следственных органов и украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Собирается доказательная база террористического акта против мирного населения Украины.

обстрел

Последствия обстрела на Донбассе опубликованы на Facebook-странице операции Объединенных сил. На некоторых снимках дома еще продолжают гореть, ряд зданий разрушен до основания. В одном из дворов обломками завалило стоявший у дома автомобиль. Еще один боеприпас не долетел считаные метры до двора и упал за пару метров от забора, оставив глубокую воронку.

обстрел

обстрел

Напомним, в начале февраля боевики обстреляли школу, детсад и жилые дома в Золотом-5 и попытались свалить ответственность на украинских военных. До этого Золотому пришлось выживать без воды, поскольку из-за вражеских обстрелов был перебит магистральный водопровод.

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