- 19:22 "Это стыд и позор": Кравчук раскрыл размер своей пенсии
- 19:21 Неприятный запах изо рта: почему он возникает и как от него избавиться
- 19:12 Украинка Харлан завоевала первую медаль Гран-при в сезоне
- 18:56 Главный британский сердцеед решил жениться
- 18:52 Вскрылись скандальные факты о песне MARUV для "Евровидения"
- 18:52 «Карпаты» в день дебюта тренера-испанца разгромили в Полтаве «Ворсклу»: видеообзоры матчей
- 18:28 В ПАСЕ готовят план по возвращению российской делегации
- 17:55 В центре Ужгорода исполосовали ножом домашнего пса
- 17:40 ЧП с туристами: на горе Поп Иван завершили спасательную операцию
- 16:58 Отыграл концерт на одной ноге: Дима Билан готовится к сложной операции
Мины разрывались прямо в домах: боевики обстреляли поселки на Донбассе (фото)
Ранним утром 24 февраля российско-оккупационные войска обстреляли населенные пункты на Донбассе. Минометный огонь открывался прицельно по городу Золотое и селу Новоалександровка (Попаснянский район Луганской области). Некоторые мины разорвались прямо в домах.
Обстрел начался около пяти часов утра, и некоторые семьи только чудом спаслись. На месте обстрела работают представители следственных органов и украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Собирается доказательная база террористического акта против мирного населения Украины.
Последствия обстрела на Донбассе опубликованы на Facebook-странице операции Объединенных сил. На некоторых снимках дома еще продолжают гореть, ряд зданий разрушен до основания. В одном из дворов обломками завалило стоявший у дома автомобиль. Еще один боеприпас не долетел считаные метры до двора и упал за пару метров от забора, оставив глубокую воронку.
Напомним, в начале февраля боевики обстреляли школу, детсад и жилые дома в Золотом-5 и попытались свалить ответственность на украинских военных. До этого Золотому пришлось выживать без воды, поскольку из-за вражеских обстрелов был перебит магистральный водопровод.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 758 мм