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Происшествия

Под Одессой полицейские попали в серьезное ДТП (фото)

15:08 24 февраля 2019   718
авто полиции после ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в субботу, 23 февраля, в городе Измаиле на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

На указанном регулируемом перекрестке водитель автомобиля Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю Renault Duster, двигавшемуся во встречном направлении, на зеленый сигнал светофора.

«В результате произошло столкновение, — прокомментировали в управлении патрульной полиции. — Полицейские — водитель и пассажир — получили серьезные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы».

В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Начато расследование.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 февраля, в Одессе произошло смертельное ДТП — погибли два человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой пьяный американец на Porsche устроил гонки с полицией.

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