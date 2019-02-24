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Под Одессой полицейские попали в серьезное ДТП (фото)
Вечером в субботу, 23 февраля, в городе Измаиле на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.
На указанном регулируемом перекрестке водитель автомобиля Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю Renault Duster, двигавшемуся во встречном направлении, на зеленый сигнал светофора.
«В результате произошло столкновение, — прокомментировали в управлении патрульной полиции. — Полицейские — водитель и пассажир — получили серьезные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы».
В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Начато расследование.
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 февраля, в Одессе произошло смертельное ДТП — погибли два человека.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой пьяный американец на Porsche устроил гонки с полицией.
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