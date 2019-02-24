Происшествия

Под Одессой полицейские попали в серьезное ДТП (фото)

Вечером в субботу, 23 февраля, в городе Измаиле на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

На указанном регулируемом перекрестке водитель автомобиля Mazda при повороте налево не предоставил преимущество в движении патрульному автомобилю Renault Duster, двигавшемуся во встречном направлении, на зеленый сигнал светофора.

«В результате произошло столкновение, — прокомментировали в управлении патрульной полиции. — Полицейские — водитель и пассажир — получили серьезные повреждения и доставлены в больницу. У пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы».

В настоящее время проводятся соответствующие неотложные мероприятия. Начато расследование.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 февраля, в Одессе произошло смертельное ДТП — погибли два человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой пьяный американец на Porsche устроил гонки с полицией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter