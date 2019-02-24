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Происшествия

В центре Ужгорода исполосовали ножом домашнего пса (фото)

17:55 24 февраля 2019   401
В центре Ужгорода исполосовали ножом домашнего пса (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Ужгороде патрульным полицейским пришлось спасать бойцовского пса, получившего многочисленные ножевые ранения при невыясненных обстоятельствах. Во всяком случае, так правоохранителям сообщил хозяин животного, который явился на место инцидента лишь через некоторое время. Об этом правоохранители сообщили на странице в Facebook.

По его словам, пес сбежал от него, и что было с ним дальше, мужчина не знает.

Собаку вместе с хозяином доставили в ветеринарную клинику, а на место инцидента вызвали следователей, которые установят все обстоятельства дела.

Напомним, на днях везти пострадавшего пса в ветеринарную клинику пришлось столичным полицейским. Это произошло после того, как нетрезвый хозяин натравил пса на правоохранителей.

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